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Четверг, 16 февраля 2023, 15:21 мск

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Выделенные полосы для общественного транспорта появятся на федеральных трассах в Подмосковье

Выделенные полосы для общественного транспорта появятся в 2023 году на федеральных трассах в Подмосковье. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Обычно выделенные полосы – это городская история, городские дороги. А мы, за что еще раз хочу поблагодарить правительство РФ (Марат Хуснуллин нас поддержал), выделяем полосы на федеральных трассах. Здесь много нюансов. Если ты заедешь на эту полосу, то будешь наказан. А чтобы полоса работала, нужно установить оборудование. Это большая транспортная и технологическая работа», – цитирует Воробьева пресс-служба губернатора.

Воробьев уточнил, что в пилотный проект вошли автодороги М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».

В прошлом году в Подмосковье сделали 102 выделенные полосы в 34 городских округах. В планах на этот год обустроить 50 «выделенок» в Балашихе, Химках, Одинцовском, Ленинском, Люберцах, Щелково, Подольске.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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