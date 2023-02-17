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Пятница, 17 февраля 2023, 13:23 мск

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Дорожные службы Подмосковья переводят на усиленный режим работы в ожидании снежных заносов

Дорожные службы Подмосковья готовятся к борьбе с последствиями обильных снегопадов, которые прогнозируют синоптики в ближайшие два дня. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Грядут снежные выходные. Синоптики обещают нам интенсивные снегопады, метель и снежные заносы – пик будет в субботу днём и в ночь на воскресенье. На дорогах местами гололедица. Наши дорожные службы будут переведены на усиленный режим работы», – говорится в сообщении ведомства.

По данным минтранса, сегодня более 2 тысяч единиц спецтехники проведут противогололёдную обработку. Дорожники взаимодействуют с экстренными службами и мониторят дорожную ситуацию, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта и проход пешеходов.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными, не совершать резких манёвров, держать дистанцию и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и на поворотах.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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