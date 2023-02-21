Правительству Подмосковья разрешили бесплатно передавать имущество «Движению первых»

Мособлдума приняла сегодня закон, предоставляющий правительству Подмосковья права безвозмездно передавать движимое и недвижимое имущество региона в собственность российскому движению детей и молодёжи в качестве имущественного взноса. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

«Российское движение детей и молодёжи – инициатива «снизу». Сами ребята, которые сейчас учатся в школе, выступили с идеей создать организацию, в которой повестку будут формировать они сами. Наставники – педагоги и студенты, родители и специалисты разных сфер помогут реализовывать идеи ребят. Необходимо поддерживать организацию, чтобы наша молодёжь знала и понимала, что их инициативы поддержат на всех уровнях», – заявила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.

Закон о создании в России движения детей и молодёжи президент Владимир Путин подписал 14 июля 2022 года. Согласно документу, организация является добровольным самоуправляемым общероссийским общественно-государственным движением.

Основные цели движения – содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодёжи, участие в воспитании подрастающего поколения, их профессиональной ориентации, организации досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации.

Путём голосования на первом съезде движения выбрано название организации – «Движение первых».

Москва, Андрей Дорофеев

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