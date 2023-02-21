У посетителя фудкорта одного из ТЦ Подмосковья украли 300 тыс рублей

Полицейские Подмосковья задержали мужчину, похитившего крупную сумму наличных у посетителя одного из торговых центров Реутова. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«Злоумышленник, находясь за столиком в фудкорте одного из торговых центров г.о. Реутов, похитил из сумки рядом сидящего посетителя денежные средства и скрылся с места происшествия. Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и на одной из улиц города Видное задержали его. Им оказался 32-летний ранее неоднократно судимый житель Московской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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