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Вторник, 21 февраля 2023, 14:21 мск

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В Подмосковье расширили проект бесплатного такси для ветеранов

Власти Подмосковья существенно расширили права местных ветеранов Великой Отечественной войны на бесплатное получение услуг такси. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«В Подмосковье продлили и расширили проект бесплатного такси для ветеранов Великой Отечественной войны. Раньше стоимость бесплатных поездок не должна была превышать 3 тыс рублей в год. Теперь каждый ветеран может пользоваться бесплатным такси на 1 тыс рублей ежемесячно в течение всего 2023 года», – пояснила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Чтобы воспользоваться сервисом вызова бесплатного такси, необходимо позвонить по номеру горячей линии 122 с территории Московской области. В голосовом меню выбрать 5 и дождаться ответа оператора. Прием звонков осуществляется с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. При разговоре с оператором необходимо назвать фамилию, имя, отчество ветерана, его год рождения, а затем указать адрес подачи машины и конечную точку маршрута.

«Воспользоваться бесплатной поездкой могут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, которые зарегистрированы в Подмосковье. Цель поездки может быть любой, например, навестить родственников, посетить медорганизацию или госучреждение, поездка на дачу. С ветераном бесплатно может поехать один сопровождающий», – уточнила Куртяник.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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