Возвращали себе награбленное: дело о похищении человека и двойном убийстве рассмотрит Мособлсуд

Двое мужчин предстанут перед судом в Подмосковье по обвинению в похищении человека и двойном убийстве. Как сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области, фигуранты пытались вернуть себе ранее награбленные деньги.

«Один из обвиняемых после освобождения из мест лишения свободы решил вернуть ценности и денежные средства, полученные в результате ранее совершенных им преступлений. Совместно со своим знакомым он 15 ноября 2021 года для получения доступа к гаражам в Волоколамском городском округе с применением газового баллончика напали на председателя гаражно-строительного кооператива, после чего нанесли ему удар металлической монтировкой по голове и против его воли переместили в подсобное помещение гаража, где привязали веревкой к металлическому уголку, лишив возможности передвигаться и позвать на помощь», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Чтобы найти ключи от интересующего их гаража, подельники отправились в квартиру председателя. Там они напали на его супругу и связали ее веревкой. Не обнаружив ключи, злоумышленники вернулись в гараж и перевезли потерпевшего на автомобиле к его жилью.

«После этого с целью сокрытия следов преступлений обвиняемые поочередно нанесли мужчине более 50 ударов обухами и лезвиями топора в область головы, шеи, грудной клетки, живота и конечностей, его супруге нанесли множественные удары руками по лицу и шее, после чего стали душить. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте», – добавили в прокуратуре.

Злоумышленники похитили из квартиры деньги и ценные вещи на сумму более 1,4 млн рублей.

Уголовное дело по обвинению жителей Московской и Липецкой областей в похищении человека, нарушении неприкосновенности жилища, незаконном лишение человека свободы, убийстве и краже направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей, сообщили в надзорном ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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