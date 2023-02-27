Женщина и двое мужчин предстанут перед судом в Подмосковье по делу о жестоком групповом убийстве

В Подмосковье перед судом предстанут трое человек, обвиняемых в совершении убийства и кражи. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, в ночь с 10 на 11 марта 2022 года в коттеджном доме, расположенном в городском округе Щелково, проводила время компания из трех мужчин и одной женщины. На почве ревности и личной неприязни между ними произошел конфликт. В результате ссоры женщина нанесла своему знакомому множество ударов битой, а ее сожитель с товарищем поочередно ударили потерпевшего ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте», – говорится в сообщении ведомства.

Тело, завёрнутое в ковер, обвиняемые отнесли в расположенный неподалеку лесной массив. Позже подельники неоднократно расплачивались в магазинах банковской картой жертвы.

Как отметили в СК, в ходе расследования было проведено порядка 20 экспертиз, среди которых товароведческая, биологическая, психиатрическая и дактилоскопическая. В зависимости от роли и степени участия каждого из подельников они обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц, грабеже и краже (п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ, п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ и п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ).

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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