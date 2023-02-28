Муниципальное жилье в Подмосковье теперь можно приватизировать онлайн

В Подмосковье для приватизации муниципального жилья теперь можно подать электронное заявление на региональном портале госуслуг. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«После подачи онлайн-заявления и получения положительного решения договор о приватизации будет автоматически зарегистрирован в Росреестре. Далее выписка из ЕГРН с новыми данными поступит в личный кабинет на портале госуслуг Подмосковья», – сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Граждане, которые проживают на территории Подмосковья не менее пяти лет и нуждаются в улучшении жилищных условий, могут получить жилье по договору социального найма и потом его приватизировать. Правом на бесплатную передачу муниципального имущества каждый совершеннолетний житель Московской области может воспользоваться один раз.

Москва, Андрей Дорофеев

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