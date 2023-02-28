российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 февраля 2023, 12:06 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Обвинение просит отправить на принудительное лечение москвичку, зарезавшую трехлетнего сына

Столичный суд рассмотрит уголовное дело местной жительницы, убившей собственного ребенка. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Прокуратура города Москвы утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 26-летней жительницы столицы, совершившей запрещенное уголовным законом деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица)», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, утром 13 марта 2022 года женщина в квартире, расположенной на улице Средняя Первомайская, нанесла кухонным ножом около десятка ударов своему трехлетнему сыну. Смерть ребенка наступила в результате ранения головного мозга.

«Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, в период инкриминируемого деяния женщина не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий и не руководила ими», – добавили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Сейчас женщина находится под стражей.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / детоубийство

На Алтае мать заживо сожгла дочь на глазах у восьмилетнего сына / В Уфе мужчина зарезал двух сыновей и покончил с собой / Суд отправил на принудительные работы женщину за убийство новорожденной дочери / В Брянске в мусорном контейнере обнаружили тело младенца / Пермяк утопил в ведре трехлетнюю дочь / Суд отправил на пожизненное убийцу двух девочек из Рыбинска / В Таиланде экс-полицейский убил более 30 человек в детском центре / В Англии двое подростков зарезали сверстника у ворот школы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, детоубийство,