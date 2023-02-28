Обвинение просит отправить на принудительное лечение москвичку, зарезавшую трехлетнего сына

Столичный суд рассмотрит уголовное дело местной жительницы, убившей собственного ребенка. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Прокуратура города Москвы утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 26-летней жительницы столицы, совершившей запрещенное уголовным законом деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица)», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, утром 13 марта 2022 года женщина в квартире, расположенной на улице Средняя Первомайская, нанесла кухонным ножом около десятка ударов своему трехлетнему сыну. Смерть ребенка наступила в результате ранения головного мозга.

«Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, в период инкриминируемого деяния женщина не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий и не руководила ими», – добавили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Сейчас женщина находится под стражей.

Москва, Андрей Дорофеев

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