российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 февраля 2023, 16:13 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Открытие Большой кольцевой линии московского метро пройдет с участием Путина

Президент России Владимир Путин 1 марта примет участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Церемония открытия новой линии пройдет в режиме видеосвязи с участием мэра Москвы Сергея Собянина, сотрудников Московского метрополитена и специалистов, принимавших участие в строительстве БКЛ», – говорится в сообщении президентской пресс-службы.

В ходе церемонии в эксплуатацию будут введены последние девять станций БКЛ: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Строительство БКЛ стало крупнейшим на территории России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения за последние годы. Кольцо включает 70 километров линий, 31 станцию и три электродепо.

Новая линия поможет улучшить транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 миллиона человек. БКЛ также позволит снизить нагрузку на другие линии метро.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Московский метрополитен

Участок Некрасовской линии московского метро закроют на три дня / Семи строящимся станциям метро в Москве присвоили названия / Собянин пригласил Путина на открытие Большой кольцевой линии столичного метро / Более 40 минут стояли поезда Арбатско-Покровской линии московского метро / Студент колледжа напал на сотрудника службы безопасности московского метро / Неадекватный пассажир московского метро поливал из пожарного гидранта платформу и поезд / Автомобилисты заплатят 28 миллионов рублей за задержки московских трамваев в 2022 году / Система биометрической оплаты проезда начала работу в столичном «Аэроэкспрессе»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Транспорт, Экономика, Московский метрополитен, Правительство Москвы, Путин Владимир,