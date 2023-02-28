Открытие Большой кольцевой линии московского метро пройдет с участием Путина

Президент России Владимир Путин 1 марта примет участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Церемония открытия новой линии пройдет в режиме видеосвязи с участием мэра Москвы Сергея Собянина, сотрудников Московского метрополитена и специалистов, принимавших участие в строительстве БКЛ», – говорится в сообщении президентской пресс-службы.

В ходе церемонии в эксплуатацию будут введены последние девять станций БКЛ: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Строительство БКЛ стало крупнейшим на территории России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения за последние годы. Кольцо включает 70 километров линий, 31 станцию и три электродепо.

Новая линия поможет улучшить транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 миллиона человек. БКЛ также позволит снизить нагрузку на другие линии метро.

Москва, Андрей Дорофеев

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