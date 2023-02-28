В Госдуму внесен законопроект об особом порядке экзаменов в школах прифронтовых регионов РФ

Сегодня в нижнюю палату российского парламента внесен законопроект об особом порядке проведения итоговой аттестации школьников.
«Законопроектом предлагается наделить Правительство РФ правом устанавливать особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для обучающихся в отдельных общеобразовательных организациях», – говорится в пояснительной записке к документу.
Как уточняется, перечень таких школ будет утверждать Минпросвещения РФ совместно с Рособрнадзором. Особый порядок сдачи школьных экзаменов, а также для поступления в вузы будет организован в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в подвергающимся обстрелам приграничных регионах РФ.
Москва, Мария Соколова
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