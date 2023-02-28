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Вторник, 28 февраля 2023, 16:57 мск

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В Госдуму внесен законопроект об особом порядке экзаменов в школах прифронтовых регионов РФ

Сегодня в нижнюю палату российского парламента внесен законопроект об особом порядке проведения итоговой аттестации школьников.

«Законопроектом предлагается наделить Правительство РФ правом устанавливать особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для обучающихся в отдельных общеобразовательных организациях», – говорится в пояснительной записке к документу.

Как уточняется, перечень таких школ будет утверждать Минпросвещения РФ совместно с Рособрнадзором. Особый порядок сдачи школьных экзаменов, а также для поступления в вузы будет организован в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в подвергающимся обстрелам приграничных регионах РФ.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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