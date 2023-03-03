«Там всё рванет просто»: назван возможный срок атаки Киева на Приднестровье

НАТО готовит вторжение украинских войск в Приднестровье ориентировочно в апреле. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве с участием российских экспертов. По их оценке, Кишинев таким образом рассчитывает взять независимое Приднестровье под свой контроль, а целью Киева являются боеприпасы в селе Колбасна, хотя их перемещение грозит взрывом всего арсенала.

В частности, как считает политолог, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев, правительство Молдавии готово пойти на провокации, чтобы ликвидировать независимое Приднестровье чужими руками. «Типичная лимитрофная политика – это такие мародеры на поле геополитических битв. То есть, вырвать ситуацию, когда очень тяжелая обстановка с Украиной, с Россией, НАТО присутствует и так далее. Эта ситуация уникальная для них. Они считают, что они могут сейчас этим воспользоваться, стравив несколько сил… Там план очень понятный и внятный – это НАТО, это Евросоюз, для этого надо, конечно, чтобы Приднестровье было в составе (Молдавии), полностью ликвидировать эту республику. Для этого, конечно, необходимо ликвидировать российскую базу и миротворцев», – подчеркнул он.

При этом Суздальцев отметил, что намерение «закрыть» тему Приднестровья полностью разделяют НАТО и Евросоюз, что подтверждает его недавняя беседа с экспертами НАТО. «Их промо очень беспокоит вопрос, сколько там (в Приднестровье) наших солдат. Ну, примерно известно сколько. И такой вопрос у них возник удивительный – они ж (военные РФ) должны там как-то сдаться? Говорю – они не сдадутся, они в любом формате не сдадутся. – А если там будет в 3-4 раза больше украинских войск? – Они не сдадутся! Вот это им очень не нравится. Потому что войти украинским войскам, нарушив международное право, и еще устраивать там «новый Сталинград» на глазах всего мира, им бы этого очень не хотелось», – пояснил политолог.

По его мнению, интервенция Киева в этом направлении во многом зависит от ситуации на российско-украинской линии соприкосновения. «Можно ожидать к апрелю, когда будет ясность какая-то с устремлениями Киева пойти в наступление – вот куда он пойдет. То, что пойдет, мы знаем, а вот просто куда пойдет и как это будет успешно... Потому то Майя [Санду, президент Молдавии] высиживает как в кустах – она сидит до момента, когда можно будет схлопнуть это Приднестровье вместе с российскими войсками, которые там находятся», – полагает Суздальцев.

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич со своей стороны обратил внимание, что сейчас НАТО наращивает группировку украинских войск, для которой понадобятся боеприпасы. «Они создают порядка трех армейских корпусов – это 100 тысяч человек с вооружением, танки, боевые машины пехоты и так далее. Это все то, что должно пойти вперед. Они понимают, что артиллерийская составляющая здесь имеет доминирующее значение… И получить доступ к огромному количеству советских артиллерийских танковых снарядов для них сейчас – это жизненно важная цель, потому что они исчерпали возможности складов в мире, а также военно-промышленный комплекс мировой просто захлебнулся, он не готов к выпуску такого количества продукции», – пояснил он.

Эксперт считает, что склады боеприпасов в селе Колбасна станут целью этой операции. «Россия сейчас вышла на производство более 4 млн снарядов в год. То есть, мы превысили советские нормативы, которые мы закладывали в рамках того наследия, которое нам предки оставили законсервированных военных складов. С учетом современных технологий мы просто в 4 раза увеличили производительность. НАТО ставит себе такие задачи. Это у них, ну, не десятки лет, но 3-5 лет точно они не готовы к этому сейчас, к такому резкому переходу. Поэтому американцы расконсервируют свои склады на случай войны в Южной Корее, в Израиле. Это как раз те зоны, которые они для себя считают стратегически важными. Поэтому 22 тысячи тонн боеприпасов в селе Колбасна, которое находится в Приднестровье, для них это серьезный фактор, ради которого они готовы пойти на провокации», – пояснил Клинцевич.

В этой связи директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников из Тирасполя, который знаком с ситуацией на месте, отметил, что военная провокация в Приднестровье может закончиться трагедией. «Условия хранения там (на складе в Колбасна) на самом деле идеальные. На протяжении 10-летий там были много раз инспекции, в том числе ОБСЕ, и можно говорить с уверенностью, что хранятся они там в хороших условиях. Но сроки… там находятся вооружения еще с каких-то 30-х годов изготовления. Там не просто сроки годности боеприпасов истекли, там уже истекают сроки хранения. Эти боеприпасы нельзя транспортировать, их надо утилизировать там, на месте. В 2019 году приезжал министр [обороны РФ] Сергей Шойгу в Кишинев и пытался договориться с Майей Санду, когда она была главой правительства [Молдавии], чтобы построить там на месте завод по утилизации. Почему-то они не согласились», – отметил он.

«Если допустить, что эти склады попадут в руки Киева, воспользоваться чем-то оттуда – это далеко не 20 тысяч тонн, и, к сожалению, это может быть… извиняюсь, там рванет просто это все», – сказал Шорников.

Москва, Мария Соколова

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