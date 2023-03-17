В Совете Федерации назвали знаковым визит лидера Китая в Москву

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию является знаковым и наглядно показывает стратегическое партнерство двух стран. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в пресс-центе «Парламентской газеты». По его оценке, взвешенная политика Москвы и Пекина должна охладить агрессивную политику США.

«Этого визита ожидали, он знаковый. Объясню почему. Только-только несколько дней назад закончился съезд всекитайского собрания народных представителей, пленум огромный, который провел большие перестановки в китайском руководстве», – отметил Джабаров.

Сенатор обратил внимание на обращение президента РФ Владимира Путина к Си Цзиньпину после его переизбрания на пост председателя КНР, подчеркнув, что «есть очень хорошие ожидания» от визита китайского лидера. «Приятно было оценить поздравление нашего президента, которое было направлено Си Цзиньпину. Он обратился к нему со словами «дорогой друг». Согласитесь, редко в современных международных отношениях присутствует такое обращение. И то, что после избрания первой точкой своего международного визита господин Си Цзиньпин избрал Москву, РФ, говорит о многом. Он расставляет приоритеты своих отношений», – подчеркнул Джабаров.

«Наши отношения крепки как никогда. Не случайно один из китайских военачальников как-то сказал, что мы стоим вместе спина к спине друг к другу. То есть прикрываем тылы друг друга. Думаю, что в это неспокойное время, когда Америка по сути распоясалась, не побоюсь этого слова, и пытается исполнять функции жандарма во всех точках планеты, думаю, такая спокойная взвешенная политика Китая, тяжеловесная, и спокойная политика российского руководства должны немного приструнить американцев и понять, что не все в мире зависит от них», – заключил Джабаров.

Визит председатель КНР Си Цзиньпина в Россию запланирован на 20-22 марта.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»