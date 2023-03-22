Планируя поставки боеприпасов с ураном, Лондон показал, что готов пренебречь жителями Украины, – МИД РФ

Возможные поставки Киеву боеприпасов с обедненным ураном говорят о том, что власти Великобритании готовы пренебречь жителями Украины. Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня министерством иностранных дел России.

«Налицо никчемность заверений властей Великобритании в приверженности «восстановлению» этой страны после конфликта. В Лондоне, очевидно, уже позабыли о хорошо известных тяжелейших последствиях применения подобных токсичных и радиоактивных боеприпасов в ходе развязанных Западом конфликтов в Югославии и Ираке. Подобное стремление к увеличению страданий мирного населения и нанесению непоправимого ущерба экологии показывает, что англичане готовы пренебречь жителями Украины», – считают в МИДе.

Как отмечается в заявлении, «столь откровенное в своем цинизме поведение британской стороны» вновь наглядно демонстрирует, кто является истинным агрессором и разжигателем конфликта на Украине.

«Нарушая основополагающие нормы международного права, Лондон не должен забывать, что ему придется нести за это всю полноту ответственности. Данное решение не останется без серьезных последствий как для российско-британских двусторонних отношений, так и на международном уровне, где уже первичная реакция со стороны многосторонних структур свидетельствует о полном неприятии таких планов Лондона. Мы не оставим такие действия без ответа», – заключили в министерстве.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди в ответ на запрос из британского парламента заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран.

Москва, Андрей Дорофеев

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