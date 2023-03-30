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Четверг, 30 марта 2023, 17:48 мск

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Биржевой курс евро превысил отметку в 84 рубля

Сегодня во второй половине дня биржевой курс европейской валюты впервые почти за год превысил отметку в 84 рубля. Как следует из данных Мосбиржи, в ходе торгов евро достигал 84,1550 рубля.

В то же время сегодня на бирже максимальный курс американского доллара поднимался до 77,3075 рубля.

Банк России назначил на завтра, 31 марта, официальный курс доллара на уровне 77,0863 рубля, евро – 83,7639.

Напомним, рубль начал заметно слабеть по отношению к основным мировым валютам в феврале. За последние два месяца доллар и евро подорожали почти на 7 рублей.

Аналитики связывали такую ситуацию с ожиданиями снижения валютной выручки из-за новых санкций Запада в отношении российских нефтепродуктов. Эксперты называли негативным фактором для рубля дыру в госбюджете. Отмечалось, что повышенный дисконт на российские энергоресурсы снизил наполняемость казны, а ослабление рубля – это один способов сократить дефицит бюджета.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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