Москалькова сообщила об обмене пятерых раненных российских военных

Российские и украинские власти провели обмен раненными пленными по схеме «пять на пять». Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«В конце марта пятеро тяжелораненых российских военнослужащих были переданы нам украинской стороной. Сейчас наши защитники проходят лечение. Желаю им скорейшего выздоровления и верю, что они уже скоро вернутся к своим родным и близким, которые встретят их как настоящих героев», – отметила омбудсмен, добавив, что сегодня на Украину были репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ.

Как сообщал «Новый День», 31 марта Москалькова заявила, что Киев пытается сорвать очередной обмен пленными. По ее словам, украинская сторона прекратила попытки согласовать процедуру и списки пленных. Предыдущий контакт по этому вопросу состоялся в начале марта.

«Прошло три недели с тех пор, как я получила заверение украинской стороны в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину. Время идёт, список пополнился: сегодня в нём уже 133 фамилии, а украинская сторона молчит», – пояснила омбудсмен в своем телеграм-канале.

7 марта Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «90 на 90». Предварительная договоренность была на обмен по 160 человек, но Киев отказался возвращать 70 своих граждан.

Москва, Андрей Дорофеев

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