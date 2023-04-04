ФСБ пресекла нелегальную трансляцию «Радио Свобода»* в Подмосковье

Деятельность жителя подмосковных Люберец, который нелегально организовал ретрансляцию «Радио Свобода»* (признано СМИ-иноагентом) была пресечена сотрудники ФСБ, полиции и Роскомнадзора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Москве и области.

«Правонарушитель изготовил кустарным способом вещательный радиопередатчик и, не имея соответствующего разрешения, организовал в г. Люберцы Московской области периодическое радиовещание контента «Радио Свобода»*, доступ к которому ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры», – сказали в пресс-службе.

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу привлекло мужчину к административной ответственности, признав его виновным по ч. 2 и ч. 3 ст. 13. 4. КоАП России (нарушение требований к использованию радиочастот). По этим частям статьи гражданам грозит штраф до 1,5 тыс руб с конфискацией устройств.

При этом рассматривается вопрос и о возбуждении против мужчины уголовного дела за распространение фейков о вооруженных силах.

В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Радио Свобода»* из-за «размещения на систематической основе информационных материалов, содержащих лживую информацию относительно сущности специальной военной операции». Тогда же «Радио Свобода»* объявило о временной приостановке работы в России, после того как Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ФНС с требованием признать банкротом.

* Минюст внес международную корпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в список иноагентов в феврале 2017 года. После этого корпорация создала российское юрлицо, но эту компанию также признали иноагентом.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»