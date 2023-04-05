«Проблема серьезная»: спикер Госдумы оценил нехватку учителей и врачей в регионах

Кадровое обеспечение в системе образования, здравоохранения и культуры станет первым вопросом при отчете руководителей профильных министерств в Госдуме. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, подчеркнув, что проблема достаточно серьезная, особенно на уровне сел и малых городов.

«При отчете министров профильных первым вопросом – чтобы они освещали тему кадрового обеспечения системы здравоохранения, просвещения и культуры. Мы без этого проблему не решим. Ее надо выводить на другой уровень контроля», – подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы обратил внимание, что в сельских больницах до 80% вакансий. «Нет хирурга в центральной районной больнице, а значит – нет больницы. Нет узких специалистов. Если брать города с численностью населения 40-50 тысяч, вакансии до 60%. Значит что-то не так. Ситуация аналогичная в школах. И все сегодня держится на пенсионерах… Ситуация в учреждениях культуры еще хуже. Поэтому нам важно, когда приходят к нам министры, (это) первое, с чего они должны начать – в отрасли как обстоят дела с кадровым обеспечением», – подчеркнул он.

«Но только это не должны быть цифры и разговоры о средней температуре по больнице. В среднем не так уж все и плохо выглядит, а на самом деле у нас проблема серьезная на уровне сельских районов, проблема достаточно серьезная на уровне небольших городов», – заключил Володин.

Москва, Мария Смирнова

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