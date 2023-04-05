«Происходит что-то невероятное…» В Госдуме раскритиковали социально-экономическую политику правительства РФ

Сегодня в Госдуме вновь раскритиковали социально-экономическую политику правительства РФ. Как заявил депутат от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов, обеспечение россиян продовольствием оставляет желать лучшего, а цены на продукты продолжают повышаться.

Парламентарий считает, что «происходит что-то невероятное» на фоне дефицита обеспечения россиян молочной продукцией на уровне 80%. «Производство молока особенно в личных подсобных хозяйствах стоит перед угрозой вообще существования таких личных подсобных хозяйств. А 50% молока сегодня производится в личных подсобных и малых фермерских хозяйствах. Закупочные цены на молоко сегодня в некоторых регионах 15-16 рублей – при том, что цены на молоко и молочную продукцию в магазинах не упали ни на копейку. Цены закупки упали на десятки процентов, если даже не в разы. В среднем закупка молока осуществляется по цене 34 рубля в России, но вот у малого бизнеса по ценам в районе 16-20 рублей. Это недопустимо!» – заявил Нилов, выступая на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

«Сегодня правительство больше думает, хотя об этом тоже нужно думать, о поддержке бедных и голодающих в других странах. Чего стоит одно предложение – давайте бесплатно отправим в страны Африки наше зерно. Хорошее предложение. Только давайте сначала отправим это зерно нашим фермерам, производителям-аграриям и беднейшим семьям в стране, чтобы они использовали это зерно, чтобы вырастить своих куриц, козочек, поросят и так далее. 15-20 млн у нас за чертой бедности», – подчеркнул депутат.

Вместе с тем Нилов обратил внимание на цены, которые «как росли, так и растут». «К сожалению, ни правительство, ни комитет в Думе не поддерживает наше предложение о том, чтобы ограничить наценку на 30 наименований самых необходимых продуктов питания для наших граждан. Давайте это сделаем хотя бы для беднейших слоев, для тех 15-20 млн. К сожалению, пока философия в нашем правительстве, а как следствие, и в комитетах, потому что большинство смотрит на мнение правительства, не поменялась. И задача сделать все возможное и невозможное для нашей победы, для стабильности внутри страны – мы не видим в должной мере», – заключил Нилов.

Москва, Мария Соколова

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