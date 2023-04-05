Госдума в срочном порядке примет закон о запрете вейпов

Госдума в срочном порядке готовит законопроект о запрете вейпов для несовершеннолетних. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, документ может быть рассмотрен депутатами на следующей неделе.

«Мы в срочном порядке готовим закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но [и] всей линейки аналогичных устройств: запрет рекламы, размещения на полках магазинов», – сказал Володин, сова которого цитирует пресс-служба Госдумы.

Глава нижней палаты парламента дал поручение своим заместителям Александру Жукову и Петру Толстому вместе с коллегами из профильных комитетов выстроить график этой работы, а также подготовить сам законопроект, «чтобы мы уже 11 апреля рассмотрели эти поправки в первом [чтении] и в целом».

«После принятия этой нормы мы инициируем внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы. Так как на сегодняшний день вейпы разрешены в Белоруссии и Казахстане, а мы входим в ЕАЭС, понятно, что надо найти решение, позволяющее нам, находясь в правовом поле, сделать вейпы тем товаром, который будет стоить очень дорого», – отметил Володин.

Москва, Светлана Антонова

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