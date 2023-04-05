«Огромная трещина»: российское государство живет отдельно от народа

Между государством и народом образовалась огромная трещина. Об этом заявил сегодня депутат Госдумы Андрей Кузнецов, представляя сегодня законопроект о дополнительной поддержке родителей с детьми. По его оценке, правительство и парламент решают демографические проблемы косметическими мерами, делая вид, что осуществляют социальную политику и ее регулирование.

«Тяжелое рассмотрение таких законопроектов, когда все понимают, а сделать ничего не могут… ну, или не хотят. Мы же на первом месте стоим по убыли населения. Мы с вами стоим на первом месте! И мы два года уже, наш состав парламента, на одном месте топчется и прорывных каких-то решений нет ни у нас, ни у правительства», – подчеркнул Кузнецов.

Как отметил парламентарий, в законопроекте о дополнительных мерах поддержке семей с детьми предлагается «набор инструментов и механизмов, с помощью которых можно и нужно стимулировать рост демографии». «В семье, где один из родителей является безработным и при этом занимается воспитанием детей, среднедушевой доход не превышает 2 прожиточных минимумов, мы предлагаем назначить ежемесячную денежную выплату на рождение детей, которая бы выплачивалась государством до достижения ребенком возраста 18 лет», – пояснил он.

«Конечно, к этому законопроекту есть схожие замечания, как и к предыдущему, который касался инвалидов, и в первую очередь, конечно, деньги. Мы провели расчеты. Правительство, видимо, таких расчетов не проводит. Они в доступном таком месте не лежат, чтобы мы могли с вами принимать такие решения, но, тем не менее, мы посчитали, что это до 80 млрд (рублей) будут стоить такие выплаты. Есть замечания комитетов, которые говорят, что где-то мы дублируем те меры, которые уже в отношении, так скажем, семей с детьми принимаются, ежемесячные выплаты. Коллеги, я хочу подчеркнуть, данный законопроект говорит о дополнительных мерах поддержки, которые дополнят те, которые сегодня уже есть», – подчеркнул «эсер».

По его мнению, такие меры будут стимулировать россиян к рождению детей, давать уверенность в завтрашнем дне, и «люди будут понимать, что государство их поддержит, и они поддерживают государство». «У нас сегодня огромная трещина в отношениях между государством и народом, которая заключается в том, что народ, значительная его часть считает, что он живет своей жизнью, а государство живет своей жизнью. И очень слабо пересекаются эти траектории. Да, мы принимаем много с вами решений непростых, сложных, в условиях беспрецедентного давления, которое сегодня оказывается на нашу страну, наверно, как никогда в истории не оказывалось. Так не это ли является и поводом для того, чтобы мы с вами рассматривали решения предметные, которые бы действительно сдвигали ситуацию, а не были бы косметическими», – подчеркнул он.

«Вот мы вчера с вами законопроект рассматривали о том, что молодежи надо работу и так далее, – а вот давайте им один медосмотр на другой медосмотр поменяем. То есть, занимаемся какими-то пуговицами, а самого платья-то нет – каркаса, на котором это все должно расти как-то», – заявил депутат.

Говоря о социальной политике, депутат обратил внимание, что, согласно исследованию РАН, в декабре 2019 года реальный прожиточный минимум должен был составлять 31 тысячу рублей. «У нас сегодня – 14 с небольшим тысяч прожиточный минимум по стране, а прошло уже практически 4 года. А у нас с вами прожиточный минимум, который уже в 19-м году не соответствовал ничему, и мы делаем вид, что мы осуществляем какую-то социальную поддержку и социальное регулирование какое-то. Да ничего мы с вами не осуществляем, если мы не принимаем соответствующих мер», – заключил Кузнецов.

В итоге законопроект по поддержке безработных родителей был отклонен. Как и остальные документы, предложенные оппозиционными фракциями.

Москва, Мария Соколова

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