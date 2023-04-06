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Четверг, 6 апреля 2023, 12:46 мск

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Приёмные родители сирот из новых регионов будут получать в Подмосковье дополнительную выплату

Приёмные родители, взявшие на воспитание детей-сирот из Запорожской и Херсонской областей, будут получать в Подмосковье дополнительную выплату. Соответствующий закон принят сегодня Московской областной думой.

«С целью поддержки приёмных родителей, имеющих место жительство в Московской области, установлена ежемесячная выплата, если они взяли на воспитание ребёнка, вынужденно покинувшего территорию Украины, ЛНР, ДНР после 19 февраля 2022 года. И сейчас важно привести законодательство Московской области в соответствие с федеральным и дополнить список территорий Запорожской и Херсонской областью», – цитирует пресс-служба Мособлдумы председателя комитета по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева.

Ежемесячная денежная выплата приёмным родителям предоставляется в размере 5 394 рубля за воспитание одного ребенка в возрасте старше трех лет, отнесенного к I-II группам здоровья; 8 395 рублей за воспитание одного ребенка в возрасте до трех лет, отнесенного к I-II группам здоровья; 19 140 рублей за воспитание одного ребенка, отнесенного к III-V группам здоровья.

В настоящее время приёмные семьи также получают из бюджета Московской области ежемесячные и ежегодные пособия, компенсацию расходов на проезд, стипендии губернатора.

Кроме этого, приёмным родителям полагается вознаграждение за воспитание ребёнка, которое можно расходовать по личному усмотрению, и ежегодная компенсация стоимости путёвок или материальная помощь.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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