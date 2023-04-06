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Четверг, 6 апреля 2023, 12:46 мск

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Самодельный дрон упал на территории оборонного завода в Подмосковье

Беспилотник, оснащенный несколькими камерами, упал на территории завода «Факел» в подмосковных Химках. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал Mash.

Как отмечает издание, на заводе производят комплексы ПВО «Тор» и «С-400», а также модернизируют «С-300» и «Осу».

БПЛА размером 30 на 30 см нашли охранники при обходе территории предприятия. Квадрокоптер явно собран кустарно. На корпусе закреплено несколько камер. Предварительно, дрон упал из-за систем подавления связи. Сейчас его конструктора ищут правоохранители.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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