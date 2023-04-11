Женщина погибла под поездом на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы

Женщину, упавшую на рельсы на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, не удалось спасти. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«Спасти пассажирку не удалось, она скончалась от травм, несовместимых с жизнью», – сообщил собеседник агентства.

Инцидент произошел сегодня около 14.30 на станции «Аннино».

Департамент транспорта столицы сообщал об остановке движения на участке «Пражская» – «Бульвар Дмитрия Донского» из-за человека на путях. Пассажирам советовали пользоваться Калужско-Рижской, Большой кольцевой и Бутовской линиями метро, МЦД и наземным транспортом.

Через полчаса движение было восстановлено.

Москва, Андрей Дорофеев

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