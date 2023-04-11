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Вторник, 11 апреля 2023, 17:49 мск

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Московский транспорт на Пасху будет работать до поздней ночи

Время работы столичногно транспорта продлят на Пасху и Красную горку. Об этом сегодня сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В пасхальную ночь московский транспорт будет работать в особом режиме. Метро и МЦК будут перевозить пассажиров до 2:00, 142 маршрута наземного транспорта и 19 трамвайных маршрутов – до 3:30. Посетители храмов смогут с комфортом добраться домой после богослужений», – цитирует заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова пресс-служба дептранса.

Заммэра также отметил, что 16 и 23 апреля будут работать 35 бесплатных автобусных маршрутов до 16 городских кладбищ.

При этом он попросил автомобилистов быть внимательнее, поскольку на ряде улиц будет временно ограничено движение.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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