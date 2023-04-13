ФСБ сообщила о причастности к убийству Татарского украинских спецслужб и навальнистов

К теракту в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, причастны спецслужбы Украины и российские оппозиционеры. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ФСБ.

«Установлено, что организаторами теракта 2 апреля 2023 года в Санкт- Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Фомин Максим («Владлен Татарский») и получили ранения более 50 человек, являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров. Так, руководителями экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией»*(запрещена в РФ) Леонидом Волковым** и Иваном Ждановым** после начала специальной военной операции неоднократно заявлялось о необходимости ведения подрывной деятельности в России, с целью изменения конституционного строя РФ «любыми доступными способами», – отметили в ФСБ.

В спецслужбе отметили, что в отношении вышеназванныл лиц СК России возбуждены и расследуются уголовные дела за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности (статьи 205.2 и 280 УК РФ), в рамках которых они объявлены в розыск.

«Как результат, 2 апреля т.г. сторонницей «идеологии Навального», ранее зарегистрировавшейся в одном из ключевых проектов «ФБК»* – «Умное голосование» гражданкой РФ Треповой Дарьей, 1997 г.р., совершен террористический акт в г. Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении ведомства.

По данным ФСБ, убийство военкора вместе с Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов. Он через экспресс-доставку передал исполнительнице в Москве взрывное устройство, закамуфлированное под гипсовый бюст жертвы.

«Денисов по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 года прибыл из Киева через территорию Латвии в столичный регион, где собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина. С этой целью он приобрел автомобиль и снял квартиру рядом с местом его проживания. После совершения теракта 3 апреля Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию», – отметили в спецслужбе, добавив, что следствием инициирована процедура его объявления в международный розыск.

*– ФБК признан в России экстремистской организацией и НКО-иноагентом

**– Леонид Волков и Иван Жданов – физлица-иноагенты, включены Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Москва, Андрей Дорофеев

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