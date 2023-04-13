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Четверг, 13 апреля 2023, 12:18 мск

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В столичном метро мужчина с ножом требовал от пассажирки сделать совместное фото

В московском метро мужчина, угрожая ножом, пытался добиться от пассажирки согласия на совместное фото. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Поздно вечером на платформе станции метро «Войковская» 27-летний нетрезвый пассажир метро подошел к девушке и попросил сфотографироваться с ней. Получив отказ, он достал нож и начал угрожать ей и ее супругу убийством. Пострадавшие восприняли угрозу реально, опасаясь за свою жизнь и здоровье, обратились с заявлением в правоохранительные органы», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Действия злоумышленника квалифицированы по ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Прокуратура Московского метрополитена посчитала такую квалификацию обоснованной. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на два года.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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