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Четверг, 13 апреля 2023, 14:50 мск

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Госдума в разы увеличила штрафы за продажу табака и вейпов детям

Сегодня нижняя палата парламента приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект по увеличению штрафов за вовлечение несовершеннолетних в курение и продажу им табачной продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащих веществ.

В частности, за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции штраф для граждан увеличен с 1-2 тысяч рублей до 2-5 тысяч. За те же действия для родителей или законных представителей ребенка санкции вырастут с 2-3 до 5-7 тысяч рублей.

За продажу табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления и кальянов несовершеннолетнему штраф для граждан поднимется с 20-40 тысяч до 40-60 тысяч рублей, для должностных лиц – от 40-70 до 150-300 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150-300 до 400-600 тысяч рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на принятый во вторник закон о запрете продажи детям вейпов. После вступления обоих законов в силу, штрафы коснутся продажи детям безникотиновых вейпов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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