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Пятница, 14 апреля 2023, 10:21 мск

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Церковный кагор не позволил вору сбежать из подмосковного храма

Вор, проникший ночью в храм, расположенный в подмосковном селе Пересветово, заснул под алтарем после употребления церковного вина. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«В дежурную часть УМВД России по Дмитровскому городскому округу Московской области поступило сообщение о незаконном проникновении в один из храмов, расположенных в селе Пересветово. Прибывшими на место сотрудниками полиции в помещении был обнаружен и задержан мужчина, который прятался за алтарём святилища», – говорится в сообщении ведомства.

Задержанный рассказал, что разбил стекло и проник в храм, где похитил деньги из церковной лавки и свечного ящика. После этого он выпил две бутылки кагора и решил остаться в церкви на ночь.

В отношении ранее судимого 30-летнего жителя Забайкальского края возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Похищенные деньги изъяты.

Дмитровским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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