Оформление ежегодной выплаты инвалидам боевых действий упростили в Подмосковье

Инвалидам боевых действий в Подмосковье больше не требуется посещать МФЦ для сверки документов при оформлении ежегодной выплаты. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Ранее инвалиды боевых действий 1 группы подавали электронное заявление на ежегодную выплату через регпортал. Однако затем все равно нужно было посещать подмосковные центры госуслуг для сверки документов. Теперь этот шаг исключен: услуга предоставляется полностью в электронном виде», – пояснила глава мингосуправления Надежда Куртяник.

Размер ежегодной денежной выплаты составляет 100 тыс рублей. Оформить ее могут участники боевых действий в Афганистане, Чечне, Дагестане, которые получили 1 группу инвалидности из-за военной травмы.

Услуга доступна в разделе «Соцподдержка» – «Соцпомощь». Чтобы получить ее, нужно пройти авторизацию через ЕСИА, приложить свидетельство о праве на льготы или удостоверение ветерана боевых действий, удостоверение инвалида о праве на льготы, свидетельство о болезни (справку о ранении), которое подтверждает получение военной травмы при участии в боевых действиях.

Решение о назначении выплаты или об отказе поступит в личный кабинет на региональном портале в течение 10 рабочих дней. В случае положительного решения деньги перечислят на указанный в заявлении счет.

Москва, Андрей Дорофеев

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