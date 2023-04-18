Прокуратура выясняет обстоятельства получения ребенком ожогов на борту рейса Москва – Хургада

Прокурорская проверка начата по заявлению о причинении травм ребенку на борту авиарейса, следовавшего из России в Египет. Об этом сегодня сообщила пресс-служба московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«В Московскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поступили обращения о причинении телесных повреждений трехлетней девочке на борту самолета, следовавшего 9 апреля 2023 года рейсом Москва – Хургада. Прокуратура проверит все обстоятельства данного происшествия, даст оценку действиям сотрудников авиакомпании. В случае выявления нарушений примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что происшествие случилось на борту самолета авиакомпании Red Wings. Бортпроводница во время раздачи питания опрокинула на ноги трехлетней девочке пластиковый стакан с кипятком. По словам родителей, ребёнок получил ожоги 1 и 2 степени, а также болевой шок. Бортпроводники обработали раны плачущей девочки, но на просьбу посадить самолёт ответили отказом. В Египте маленькой пассажирке оказали медпомощь и выписали таблетки.

Москва, Андрей Дорофеев

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