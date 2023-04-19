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Среда, 19 апреля 2023, 18:12 мск

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В Подмосковье девушка попала в больницу после укуса гремучей змеи

В Подмосковье после укуса гремучей змеи госпитализировали 27-летнюю жительницу столичного региона. Об этом сообщил сегодня телеграм-канал Mash.

По сведениям издания, девушка в марте 2022 года закрыла ИП, через которое торговала экзотическими животными. При этом у нее в квартире остались пауки, рептилии и прочие представители фауны.

В какой-то момент гремучую змею что-то не устроило и она укусила хозяйку. Девушку с интоксикацией увезли в больницу, но антидота от крайне опасного яда Crotalinae у медиков нет.

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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