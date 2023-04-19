В Подмосковье девушка попала в больницу после укуса гремучей змеи

В Подмосковье после укуса гремучей змеи госпитализировали 27-летнюю жительницу столичного региона. Об этом сообщил сегодня телеграм-канал Mash.
По сведениям издания, девушка в марте 2022 года закрыла ИП, через которое торговала экзотическими животными. При этом у нее в квартире остались пауки, рептилии и прочие представители фауны.
В какой-то момент гремучую змею что-то не устроило и она укусила хозяйку. Девушку с интоксикацией увезли в больницу, но антидота от крайне опасного яда Crotalinae у медиков нет.
Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
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