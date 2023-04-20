Госдума одобрила выплату военных пенсий в новых регионах по стандартам РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о нормах пенсионного обеспечения военных пенсионеров в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Предполагается, что с 1 июля 2023 года обратиться за назначением и выплатой военных пенсий РФ смогут постоянно проживавшие в новых регионах РФ на 30 сентября 2022 года военные пенсионеры, которые получали пенсии по правовым актам Украины, ДНР или ЛНР, а также имевшие право на получение таких пенсий и члены их семей. Такие нормы распространятся также на претендующих на военные пенсии лиц, которые до дня принятия новых регионов в состав РФ покинули их, «в том числе через территории третьих государств».

В документе уточняется, что закон не будет распространяться на тех, кто с 11 мая 2014 года проходил военную и приравненную к ней службу в составе Вооруженных сил Украины и других ее воинских формирований, в числе которых полиция, нацгвардия или спецслужбы Украины.

Законопроект предусматривает переходный период до 1 января 2026 года.

Москва, Мария Соколова

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