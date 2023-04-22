В Подмосковье ограничили пребывание в лесах

На территории Подмосковья установился высокий класс пожарной опасности, в связи с чем с 22 по 30 апреля вводятся ограничения на пребывание в лесах граждан, говорится в сообщении пресс-службы Комлесхоза Московской области.

«Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов до конца следующей недели! Доступ в леса будет ограничен!», – отметил курирующий Комлесхоз зампред регионального правительства Георгий Филимонов.

По его словам, эта вынужденная мера для снижения рисков возгорания в лесах, которая обусловлена обострением пожарной обстановки – установлением на территории земель лесного фонда Подмосковья IV класса пожарной опасности и ожидаемым сохранением сухой погоды в ближайшие дни.

Москва, Светлана Антонова

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