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Суббота, 22 апреля 2023, 12:53 мск

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В Подмосковье ограничили пребывание в лесах

На территории Подмосковья установился высокий класс пожарной опасности, в связи с чем с 22 по 30 апреля вводятся ограничения на пребывание в лесах граждан, говорится в сообщении пресс-службы Комлесхоза Московской области.

«Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов до конца следующей недели! Доступ в леса будет ограничен!», – отметил курирующий Комлесхоз зампред регионального правительства Георгий Филимонов.

По его словам, эта вынужденная мера для снижения рисков возгорания в лесах, которая обусловлена обострением пожарной обстановки – установлением на территории земель лесного фонда Подмосковья IV класса пожарной опасности и ожидаемым сохранением сухой погоды в ближайшие дни.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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