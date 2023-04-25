Двое гостей столицы посылали подростков за алкоголем, чтобы вымогать деньги у продавцов

Столичные полицейские задержали двух приезжих, которые посылали несовершеннолетних для «контрольной закупки» алкоголя и табака, чтобы затем вымогать деньги у продавцов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Предварительно установлено, что сообщники проводили «контрольные закупки» алкогольной и табачной продукции с участием несовершеннолетних в магазинах Москвы и Московской области. После фиксации на видео факта продажи данного товара подросткам они вместо того, чтобы сообщить о нарушении в полицию, обращались к продавцам или руководству торговой точки и требовали деньги за неразглашение этой информации. Желая избежать последствий, потерпевшие передавали денежные средства злоумышленникам», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в полиции, один из вымогателей является представителем общественной организации, занимающейся выявлением нарушений в сфере торговли.

К настоящему моменту установлена причастность задержанных к четырём фактам вымогательств. В их отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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