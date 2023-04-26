Угрозыск и ФСБ накрыли в Москве сеть украинских мошеннических coll-центров

Полицейские и сотрудники ФСБ задержали в Москве более 20 участников группы, причастных к работе мошеннических coll-центров. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что злоумышленники звонили гражданам и представлялись госслужащими или работниками службы безопасности какой-либо кредитной организации. Под различными предлогами они убеждали потерпевших передать им свои сбережения. Например, утверждали, что неизвестные производят со счетами клиентов подозрительные действия и для сохранения накоплений необходимо срочно перевести денежные средства на некие «безопасные счета», – рассказала Волк.

Жертвами аферистов стали не только жители Московского региона, но и некоторые граждане государств Евросоюза. По словам представителя МВД, общий ущерб, нанесенный мошенниками, превышает 15 миллионов рублей.

«B результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержаны более двадцати человек. Они доставлены в территориальный отдел внутренних дел», – добавила Волк.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

В управлении ФСБ по Москве и Московской области уточнили, что «отличительной особенностью указанных coll-центров являлась специализация на мошеннических действиях в отношении лиц, проживающих за рубежом, преимущественно в Германии, Испании и Франции».

По данным спецслужбы, добытые средства обналичивались в банкоматах в различных регионах России, и «курьерами доставлялись в специализированные обменные пункты, где конвертировались в криптовалюту и переводились через анонимные криптокошельки на счета получателей в Украине».

Кроме того, как добавили в УФСБ, в некоторых случаях злоумышленники оказывали «моральное давление на потерпевших в целях выведения их из состояния психологического равновесия и побуждения к совершению резонансных преступлений против общественной безопасности на территории Московского региона».

Москва, Андрей Дорофеев

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