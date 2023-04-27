ФСБ впервые опубликовала архивные материалы о последних днях Гитлера

Федеральная служба безопасности России впервые опубликовала рассекреченные архивные материалы о последних днях Гитлера. Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, эти бумаги содержатся в следственном деле в отношении личного пилота главы нацистского режима – группенфюрера СС и генерал-лейтенанта полиции Ганса Баура.

Наряду с документами самого Баура, в деле сохранились материалы в отношении других лиц, находившихся в апреле – начале мая 1945 года в подземном бункере под рейхсканцелярией.

«Всех приближенных А. Гитлера, арестованных советскими контрразведчиками, доставили в Москву, во внутреннюю тюрьму НКВД СССР. В их числе был и личный адъютант фюрера – штурмбанфюрер СС Отто Гюнше. Во внутренней тюрьме О. Гюнше был помещен в одну камеру с бывшим командиром минометного полка полковником Артуром Шварцем, попавшим в плен в январе 1943 года. Своему сокамернику О. Гюнше рассказал о событиях, происходивших в бункере в последние дни существования «Третьего рейха», – пояснили в ЦОС.

Опубликованные документы – заявление и пояснения к нему – были поданы полковником Шварцем во время следствия.

В частности, Гюнше рассказал ему, что «в последний миг перед смертью он (Гитлер) все время находился в состоянии страха перед возможностью неожиданно попасть в руки к русским». При этом, по воспоминаниям адъютанта, фюрер ничего не говорил об общей обстановке и перспективах, «кроме мнения о том, что надо держаться до последнего и победить или погибнуть».

Гюнше также рассказал полковнику, что серьезное влияние на психическое состояние Гитлера оказала телеграмма Германа Геринга, в которой тот назначил себя его преемником, а также информация, что Генрих Гиммлер предложил капитулировать.

Кроме того, адъютант утверждал, что фюрер сожалел о том, что Германии пришлось столкнуться с СССР. В последние дни Гитлер заявлял, «что Германии надо было идти вместе с Россией, но этого он сделать не мог, не могла этого сделать и партия, это должно принести с собой будущее».

Москва, Андрей Дорофеев

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