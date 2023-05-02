Почти три сотни человек потеряли ВСУ за сутки в районе Артемовска

В районе Артемовска за сутки были уничтожены почти три сотни украинских военных. Об этом сегодня в сводке о ходе проведения специальной военной операции сообщило министерство обороны России.

«На Донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артемовск. За прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 74 огневые задачи. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Богдановка и Григоровка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении ведомства.

В минобороны добавили, что Воздушно-десантные войска выполняли задачи по сковыванию подразделений ВСУ на флангах штурмовых отрядов. За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 290 украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также гаубица Д-20.

Сообщается также, что в минувшие сутки в Харьковской области были пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. На различных направлениях были уничтожены три склада боеприпасов.

В целом в зоне СВО противник потерял почти 500 человек, один танк, 10 боевых бронированных машин, самоходную артустановку «Гвоздика», гаубицу Д-30 и четыре гаубицы Д-20.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 416 самолетов, 230 вертолетов, 3919 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8938 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4709 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9911 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Андрей Дорофеев

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