Цены на бензин в Москве возобновили рост

Розничная стоимость бензина в Москве по итогам прошлой недели начала повышаться после месячной стагнации, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Согласно еженедельному мониторингу, Аи-92 подорожала в среднем на 17 копеек и составила 48,14 рублей за литр. Больше всего цены выросли на заправках «ЛУКОЙЛА» и ТК «ЕКА», поднявшись сразу на 40 копеек до 49,21 и 48,66 рублей за литр, соответственно. Рост также отмечен в сети Teboil и «НефтьМагистраль».

Причем рост цен на Аи-95-й на этих автозаправках привел к увеличению средней розничной стоимости на 30 копеек до 53,48 рублей за литр. Больше всего выросла цена в сети ТК «ЕКА» – на 1,24 рубля до 54,73 рублей за литр.

Рост средневзвешенной розничной цены на Аи-100 в этих сетях составил 18 копеек, подняв ее до 63,22 рублей за литр.

Эксперты связывают рост цен на бензин со снижением производства на российских НПЗ в связи с ремонтом, а также с планами по корректировке топливного демпфера, который Минфин на прошлой неделе предложил снизить в два раза.

В целом по России рост цен на бензин за предыдущую неделю был отмечен в 13 регионах.

Биржевая цена по итогам торгов в апреле также повысилась – Аи-92 подорожал на 9%, Аи-95 – на 9,7%.

Москва, Мария Соколова

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