В Госдуму внесены поправки о проведении выборов в регионах с военным положением

В Госдуму внесены поправки в законодательство, регулирующие проведение выборов в регионах с военным положением. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Поправки корректируют федеральный конституционный закон о военном положении.

Как пояснил один из авторов законопроекта – председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, – нововведения необходимы для согласования разных законодательных актов при проведении выборов в регионах, где введен режим военного положения: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Он напомнил, что, согласно ст. 7 закона «О военном положении», на территории, где оно введено, референдумы и выборы в органы госвласти и местного самоуправления не проводят. «При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что в них осенью 2023 года должны пройти выборы. Чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принять», – отметил Крашенинников.

Он обратил внимание на то, что закон о военном положении и законы о принятии новых субъектов в состав России являются конституционными, то есть равнозначными по силе.

«Однако, мы считаем, необходимо соблюсти в этом вопросе полную юридическую чистоту, которой и можно будет добиться именно через корректировку несколько устаревшего акта», – пояснил Крашенинников.

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выборы в законодательные органы власти должны пройти во второе воскресенье сентября 2023 года согласно соответствующим конституционным законам о принятии новых субъектов в состав России.

Москва, Андрей Дорофеев

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