Власти Москвы запретили полеты беспилотников над городом

Власти столицы решили запретить полеты беспилотных аппаратов над городом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти. Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов», – написал Собянин.
Он напомнил, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечёт за собой административную и уголовную ответственность.
Ранее стало известно, что два беспилотника пытались атаковать Кремль, но были выведены из строя в результате действий, предпринятых военными и спецслужбами. В результате их падения и разлета осколков никто не пострадал. График работы президента Владимира Путина не изменился.
При этом российская сторона заявила, что оставляет за собой право принять ответные меры в отношении киевского режима.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
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