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Среда, 3 мая 2023, 15:23 мск

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Власти Москвы запретили полеты беспилотников над городом

Власти столицы решили запретить полеты беспилотных аппаратов над городом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти. Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов», – написал Собянин.

Он напомнил, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечёт за собой административную и уголовную ответственность.

Ранее стало известно, что два беспилотника пытались атаковать Кремль, но были выведены из строя в результате действий, предпринятых военными и спецслужбами. В результате их падения и разлета осколков никто не пострадал. График работы президента Владимира Путина не изменился.

При этом российская сторона заявила, что оставляет за собой право принять ответные меры в отношении киевского режима.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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