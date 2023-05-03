«У нас нет информации»: Киев пытается снять с себя ответственность за атаку беспилотников на Кремль

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг причастность Киева к ночной атаке беспилотников на Кремль.

«У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», – цитируют Никифоров украинские СМИ.

Тем не менее, киевская пресса не исключает, что за этим событием все же может стоять Украина, чтобы заполнить информационный вакуум «победными новостями» на фоне откладывающегося контрнаступления.

Ранее сегодня стало известно, что минувшей ночью украинские беспилотники атаковали резиденцию главы российского государства в Кремле. Аппараты были выведены из строя с помощью систем радиолокационной борьбы. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет, отметили в Кремле. Президент России также не пострадал.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что президента Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки беспилотников.

Кремль заявил, что оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.

Киев, Светлана Антонова

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