российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 4 мая 2023, 14:47 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Будем выглядеть как клоуны: Пригожин указал на нецелесообразность ядерного удара после атаки БПЛА на Кремль

Фото: nationalinterest.org

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин счел нецелесообразным возможный ядерный ответ России на теракт с украинским беспилотником, атаковавшим московский Кремль. Он отметил «клоунское» поведение страны, которая грозит «ядреной бомбой» на «детский беспилотник».

«Нужно прежде всего на дыбу того, кто отвечает за борьбу с беспилотниками, разобраться, как это могло произойти в принципе, а после этого приложить все усилия для того, чтобы мы стали ведущей державой в области развития технологий БПЛА и точно такими же беспилотниками отвечать», – подчеркнул предприниматель.

Напомним, что атака на Кремль в столице произошла в ночь на 3 мая. В ней участвовали два дрона. Оба были сбиты.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

«Откровенная провокация»: атака беспилотников на Кремль – часть стратегии Запада по замене Путина на свою марионетку / ВСУ попробовали прорвать российскую оборону в районе Артемовска / ВСУ накопили силы на передовой для контрнаступления в Запорожской области / «Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим» – спикер Госдумы / «У нас нет информации»: Киев пытается снять с себя ответственность за атаку беспилотников на Кремль / «Нам есть чем вдарить по их бункерам»: в Госдуме заявили о необходимости ликвидации «террористической верхушки Украины» / «Неонацистскому безумию придет конец»: МИД России не сомневается в крахе киевского режима / ЕС направит еще 1,5 млрд евро на производство боеприпасов для Киева

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,