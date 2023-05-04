Будем выглядеть как клоуны: Пригожин указал на нецелесообразность ядерного удара после атаки БПЛА на Кремль

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин счел нецелесообразным возможный ядерный ответ России на теракт с украинским беспилотником, атаковавшим московский Кремль. Он отметил «клоунское» поведение страны, которая грозит «ядреной бомбой» на «детский беспилотник».

«Нужно прежде всего на дыбу того, кто отвечает за борьбу с беспилотниками, разобраться, как это могло произойти в принципе, а после этого приложить все усилия для того, чтобы мы стали ведущей державой в области развития технологий БПЛА и точно такими же беспилотниками отвечать», – подчеркнул предприниматель.

Напомним, что атака на Кремль в столице произошла в ночь на 3 мая. В ней участвовали два дрона. Оба были сбиты.

Москва, Светлана Антонова

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