российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 4 мая 2023, 16:50 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Вашингтон отказался взять ответственность за атаку беспилотников на Кремль

Джон Кирби, скриншот видео defense.gov

Вашингтон не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC. По его словам, Штаты не дают распоряжения украинским властям.

«Я могу заверить вас: США никак не были вовлечены в произошедшее. Что бы это ни было, мы к этому не имеем отношения», – заверил он.

Кирби также утверждает, что США не диктуют Украине условия, на которых она должна «защищать себя», но при этом не призывают Киев наносить удары на территории других стран.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения о диверсиях на российской территории принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне, и за атакой дронов «безусловно» стоят США.

Напомним, ночью 3 мая украинские беспилотники атаковали резиденцию главы российского государства в Кремле. Аппараты были выведены из строя с помощью систем радиолокационной борьбы. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет, отметили в Кремле. Президент России также не пострадал.

Позже пресс-секретарь главы государства уточнил, что президента Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки беспилотников.

Кремль заявил, что оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.

В Киеве отрицают свою причастность к инциденту.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Еще два квартала Артемовска перешли под контроль российских сил / В Киеве признали, что держат войска у границ с Приднестровьем / «Откровенная провокация»: атака беспилотников на Кремль – часть стратегии Запада по замене Путина на свою марионетку / ВСУ попробовали прорвать российскую оборону в районе Артемовска / Будем выглядеть как клоуны: Пригожин указал на нецелесообразность ядерного удара после атаки БПЛА на Кремль / ВСУ накопили силы на передовой для контрнаступления в Запорожской области / «Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим» – спикер Госдумы / «У нас нет информации»: Киев пытается снять с себя ответственность за атаку беспилотников на Кремль

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,