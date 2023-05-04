Вашингтон отказался взять ответственность за атаку беспилотников на Кремль

Вашингтон не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC. По его словам, Штаты не дают распоряжения украинским властям.

«Я могу заверить вас: США никак не были вовлечены в произошедшее. Что бы это ни было, мы к этому не имеем отношения», – заверил он.

Кирби также утверждает, что США не диктуют Украине условия, на которых она должна «защищать себя», но при этом не призывают Киев наносить удары на территории других стран.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения о диверсиях на российской территории принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне, и за атакой дронов «безусловно» стоят США.

Напомним, ночью 3 мая украинские беспилотники атаковали резиденцию главы российского государства в Кремле. Аппараты были выведены из строя с помощью систем радиолокационной борьбы. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет, отметили в Кремле. Президент России также не пострадал.

Позже пресс-секретарь главы государства уточнил, что президента Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки беспилотников.

Кремль заявил, что оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.

В Киеве отрицают свою причастность к инциденту.

Вашингтон, Светлана Антонова

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