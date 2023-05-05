Россия и Китай договорились о трансформации Шанхайской организации сотрудничества

Россия и Китай договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений и превращении Шанхайской организации сотрудничества в платформу для взаимовыгодного сотрудничества. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» по итогам встречи глав МИД РФ и КНР Сергея Лаврова и Цинь Гана на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС.

Стороны договорились планировать и организовывать обмены на различных уровнях, укреплять экономическое и торговое сотрудничество, углублять культурные обмены и связи между людьми, а также содействовать обмену кадрами.

Главы МИД обеих стран выразили намерение укреплять связь и координацию с другими странами-членами ШОС, поддерживать курс организации на солидарность и сотрудничество, чтобы превратить ШОС в платформу для взаимовыгодного сотрудничества.

Стороны также договорились укреплять координацию и сотрудничество в рамках БРИКС, G20, ООН и других многосторонних структур, противостоять всем формам гегемонизма, защищать общие интересы стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран, отстаивать международную справедливость и правосудие.

Они договорились укреплять контакты и координацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, противостоять новой «холодной войне» и защищать региональный мир и стабильность.

Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по кризису в Украине. В этом вопросе Китай продолжит содействовать мирным переговорам и готов сохранять тесные контакты с Россией, чтобы внести вклад в политическое урегулирование кризиса, сказал Цинь Ган.

Лавров заявил, что российская сторона придает большое значение позиционному документу Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине, согласна с принципиальной позицией Китая и готова поддерживать тесные контакты с Китаем в откровенной манере.

Москва, Андрей Дорофеев

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