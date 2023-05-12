Суд вынес приговор жителю Подмосковья за похищение, изнасилование и убийство супруги

Московский областной суд вынес приговор 37-летнему местному жителю, признав его виновным в похищении, изнасиловании и убийстве супруги. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью.

«Следствием и судом установлено, что 27 января 2022 года подсудимый, дождавшись, когда супруга, с которой он находился на стадии бракоразводного процесса, покинет место работы, выехал следом за ней на своем автомобиле. Поравнявшись во время движения автомобилей, он попросил женщину остановиться и выйти из машины. Далее он затащил её в салон своего автомобиля и привез в хозяйственное помещение, расположенное в Волоколамске. Мужчина связал руки потерпевшей скотчем, после чего изнасиловал», – говорится в сообщении ведомства.

После этого, опасаясь, что супруга обратится к правоохранителям, мужчина задушил ее.

В тот же день в полицию обратилась сестра потерпевшей, обеспокоенная тем, что женщина не вернулась с работы домой. Автомобиль пропавшей был обнаружен вблизи деревни Сурово Волоколамского городского округа.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастность подсудимого к совершению преступления и задержать его.

Фигурант признан виновным в похищении, изнасиловании и убийстве (ч. 1 ст. 126 УК РФ, ч. 1 ст.131 УК РФ, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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