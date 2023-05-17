российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 17 мая 2023, 17:24 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Венгрия обещает блокировать военные транши ЕС Украине до снятия санкций с банка OTP

Фото: официальный сайт правительства Венгрии

Венгрия намерена блокировать военные транши Евросоюза Украине до тех пор, пока Киев не отменит санкции в отношении банка OTP. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Пока Украина не исключит OTP из перечня «международных спонсоров войны», Венгрия не сможет участвовать в принятии решений по Европейскому фонду мира и санкциям», – цитирует министра ТАСС.

«В то время как от нас ожидают дальнейших экономических потерь [вследствие помощи Киеву], Украина становится все более враждебной по отношению к Венгрии», – подчеркнул Сийярто.

Ранее сообщалось, что Венгрия готова заблокировать выделение очередного транша военной помощи Украине в размере €500 млн. из Европейского фонда мира. Источники европейских СМИ утверждали, что Будапешт, предположительно, потребовал, чтобы «фонд в будущем играл глобальную» роль, а не использовался исключительно для вооружения Киева».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ (ВИДЕО) / Украинский конфликт: Москалькова оценила шансы на обмен гражданского населения / В Донецке остановка попала под обстрел ВСУ – есть раненые и погибшая / Херш: Восточная Европа тайно призывает Зеленского остановить конфликт / Макрон заявил о создании «реестра ущерба» от спецоперации на Украине / ФСБ раскрыла украинскую шпионку, передававшую сведения о ВС РФ / ВСУ ведут массированный обстрел Белгородской области / Врио главы МВД ЛНР тяжело ранен при покушении

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, Украина,