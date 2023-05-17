Венгрия обещает блокировать военные транши ЕС Украине до снятия санкций с банка OTP

Венгрия намерена блокировать военные транши Евросоюза Украине до тех пор, пока Киев не отменит санкции в отношении банка OTP. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Пока Украина не исключит OTP из перечня «международных спонсоров войны», Венгрия не сможет участвовать в принятии решений по Европейскому фонду мира и санкциям», – цитирует министра ТАСС.

«В то время как от нас ожидают дальнейших экономических потерь [вследствие помощи Киеву], Украина становится все более враждебной по отношению к Венгрии», – подчеркнул Сийярто.

Ранее сообщалось, что Венгрия готова заблокировать выделение очередного транша военной помощи Украине в размере €500 млн. из Европейского фонда мира. Источники европейских СМИ утверждали, что Будапешт, предположительно, потребовал, чтобы «фонд в будущем играл глобальную» роль, а не использовался исключительно для вооружения Киева».

Москва, Андрей Дорофеев

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