«Редомициляция»: в Госдуме сомневаются в патриотизме офшорного бизнеса

Отсутствие госконтроля над международными компаниями сохранится даже в российских офшорах, что ставит вопрос о компетентности и патриотизме бизнеса и госуправленцев. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин, комментируя принятый сегодня в первом чтении законопроект о специальных административных районах (САР), который, по мнению его авторов, призван способствовать «редомициляции» – то есть переводу под юрисдикцию РФ зарегистрированных за границей российских компаний.

«Мы тут приняли недавно закон о русском языке. Я понимаю, когда русское слово член заменили нерусским словом сенатор… Мы приняли закон о русском языке, потому что очень часто за красивыми терминами прячут желание скрыть смысл принимаемых решений, которые мы здесь с вами одобряем. Вот у нас ползала докторов наук, а поднимите, пожалуйста, руку, кто знает смысл слова «редомициляция» и может его прямо сейчас объяснить? Один человек есть, один из инициаторов закона, он знает. Молодцы, коллеги... А почему мы применяем сложные термины, вопреки собственному закону, между прочим, нарушая законы РФ уже, применяя эти термины. А потому что опять-таки мы скрываем от самих себя смысл нашей политики», – заявил Делягин, выступая в Госдуме.

Парламентарий обратил внимание, что независимо от юрисдикции офшора Россия не сможет управлять этой «огромной частью бизнеса». «Например, почти все сети, которые торгуют в розницу продовольствием, кроме одного-единственного исключения огосударствленного, зарегистрировано в офшорах… Собственность управляется, исходя из интересов той территории, где находится собственник. Офшорная компания на территории РФ, в том числе, в жизненно важных сферах, управляется исходя из интересов, не имеющих никакого отношения к РФ в лучшем случае. Потому что офшор. А поскольку офшоры очень в большой степени находятся под контролем западных спецслужб, вы просто представьте себе – проснется какой-нибудь товарищ завтра в каком-нибудь ЦРУ с головной болью, у него будет плохое настроение, ему будет обидно, даст он команду и пойдем мы с вами в продовольственный магазин еды купить, и обнаружим – один на учете, другой – на переучете, в третьем – ремонт, в четвертом – забастовка сотрудников. И в одной-единственной сети во всей стране мы сможем купить что-то поесть. И все это в рамках корпоративного права действующего законодательства», – подчеркнул Делягин.

«Закон-то правильный, закон хороший, закон облегчает тем, кто хочет вернуться в Россию, возможность вернуться. Но наша проблема – не в них. Огромное количество бизнеса уже вернулось без всяких законов. «Магнитка» вернулась в Россию без всяких российских офшоров – пришли и работают. Но есть те, кто не хочет возвращаться по разным причинам. Кто-то потому, что он плохой, кто-то боится, кому-то просто лень, кто-то привязан уже западными спецслужбами, прихвачен и ничего сделать не может. Нам их нужно возвращать – вот в чем проблема», – полагает депутат.

В этой связи Делягин отметил, что можно по-разному возвращать в страну бизнес, но «по-хорошему не получится, потому что эти люди не хотят сюда возвращаться». «Собственность, которая находится на территории РФ, должна быть зарегистрирована в РФ или на худой конец в иностранных государствах, но в офшорах, и неизвестно, кто ее контролирует – это открытая проблема. Есть огромный бизнес, которым мы гордимся, что он, вопреки санкциям, продолжает работать здесь, продолжает производить, условно, свои напитки… А у них на сайтах написано, что все деньги, которые они заработали в РФ мы тратим на поддержку Украины – в переводе на русский язык – на убийство наших солдат и офицеров. Как мы им в глаза смотрим после этого? Я не очень понимаю. Вот эта проблема должна быть решена!» – подчеркнул он.

«Я напоминаю, что одно из вражеских государств – Германия – имеет в своей Конституции очень четкую формулировку, что частная собственность священна, пока она служит общественным интересам, а когда она перестает служить общественным интересам, она уже не священна. И наша собственность, наш бизнес теряет свою собственность в Германии в рамках немецкой Конституции», – констатировал парламентарий.

«Вот нам нужно понимать это, что мы должны действовать так, как действуют с нами – и не зеркально, а опережающе. Потому что если нас будут бить, а мы будем рассказывать друг другу про гуманизм и незыблемость прав собственности, я не очень понимаю тогда, извините, чем вообще занимаются люди в госуправлении, которые это утверждают? И с какой страной они себя ассоциируют – с Россией, США, Украиной фашистской, непонятно», – заключил он.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, которые призваны повысить привлекательность и расширить возможности международных холдинговых компаний, зарегистрированных в САР. В частности, они смогут выбрать формы осуществления инвестиций и будут платить налог на прибыль организаций по пониженным ставкам.

Москва, Мария Соколова

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