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Полицейские задержали участников убийства юной девушки, совершенного почти 20 лет назад

Полицейские задержали двух мужчин, которые почти 20 лет назад убили на востоке Москвы 17-летнюю девушку. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В июле 2003 года на территории детского сада на 2-й Владимирской улице столицы было обнаружено тело 17-летней девушки. Ее жестоко избили и задушили неизвестные. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «ж» части второй статьи 105 УК РФ. Розыск злоумышленников по горячим следам результатов не дал», – рассказала Волк.

Однако оперативники продолжали искать убийц. Как отметила представитель МВД, их жертвой стала дочь военного, которая с отличием окончила музыкальную школу, курсы гидов-переводчиков, владела немецким и английским языками, любила историю, литературу и собиралась поступать на историко-филологический факультет РГГУ.

В ходе расследования выяснилось, что оба убийцы были неоднократно судимы за совершение тяжких преступлений. В 2005 году их приговорили к длительным срокам заключения за серию разбойных нападений и грабежей. Старший из них – мужчина 1965 года рождения – в общей сложности провел в местах лишения свободы 32 года.

«При задержании один из фигурантов, которого нашли в городе Туле, попытался оказать сопротивление полицейским и скрыться через балкон седьмого этажа, но это ему не удалось. Его сообщник задержан сотрудниками уголовного розыска в тот же день в Москве», – рассказала Волк.

У правоохранителей имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений. В настоящее время они заключены под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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