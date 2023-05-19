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Пятница, 19 мая 2023, 17:14 мск

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Бензин Аи-95 установил новый ценовой рекорд на бирже

Биржевая цена бензина Аи-95 в европейской части России обновила свой исторический максимум четвертый день подряд. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), его стоимость поднялась еще на 0,33%.

Сегодня по итогам торгов цена Аи-95 достигла 61,796 тысячи рублей за тонну. Предыдущий ценовой максимум накануне составлял 61,593 тысячи рублей за тонну.

Подорожал также бензин Аи-92 на 0,23% – до 52,985 тысячи рублей за тонну. Цена летнего дизельного топлива выросла на 0,52% – до 51,459 тысячи рублей за тонну. На 1,95% подскочила стоимость мазута, достигнув 14,451 тысячи рублей за тонну.

При этом цена авиакеросина снизилась на 0,47% – до 65,135 тысячи рублей. Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) уменьшилась на 3,84% – до 26,565 тысячи рублей за тонну.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен на бензин

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Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Рост цен на бензин,